"Одна из самых длинных битв этой войны почти закончилась": волонтер о Великой Новоселке

Уход из большей части поселка Великая Новоселка, который был ожидаем, завершился гораздо лучше, чем ожидалось. Следующее важное задание – это оборона линии Комар-Богатырь-Константинополь.

Об этом написал волонтер Богдан Мирошников.

"Одна из самых длинных сражений этой войны почти закончилась, и это последний пост о Великой Новоселке на ближайшее время", — написал он.

Украина вернется туда все равно, добавляет волонтер, в этом нет сомнений.

Ранее речь шла о том, что россияне планируют оцепить Великую Новоселку. Донецкая область. Между двумя российскими группировками остается менее 2 километров.

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