"Одна из самых фантастических поддержок": Корниенко напомнил, сколько украинцев хотят в НАТО и ЕС

"Одна из самых фантастических поддержок": Корниенко напомнил, сколько украинцев хотят в НАТО и ЕС

По словам политика, если дальше события так будут разворачиваться и Россия будет продолжать давить, у нас скоро будет 80% за вступление в НАТО.

Политики не являются самостоятельными в принятых решениях, они опираются на мнение своих избирателей. И это самая лучшая позиция.

Об этом во время совместного марафона ток-шоу "Право на владу" и программы "Твій вечір" на канале "1+1" заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко.

"Мы будем опираться на позицию избирателей. Сейчас она представлена, был опрос Рейтинга и там 62% за вступление в НАТО и 68% за вступление в ЕС. Я вообще смотрел на эти цифры и мы их обсуждали на полях конференции в Мюнхене с разными дипломатами, коллегами из Европы. Они говорили, что у них на референдумах не было такой поддержки", — отметил он.

По словам политика, это одна из самых фантастических поддержек. Если дальше события так будут разворачиваться и Россия будет продолжать давить, у нас скоро будет 80% за вступление в НАТО и с этим ничего невозможно сделать, потому что это выбор украинцев.

"Мы будем опираться на позицию избирателей", - Корниенко о вступлении в НАТО и ЕС

Напомним:

Согласно данным опроса, в случае обострения военного конфликта 43% украинцы будут против любых уступок России, даже при условии обещаний РФ прекратить агрессию против Украины.

Читайте также: