"Одна из самых массированных атак – минимум 9 ракет": Вилкул рассказал о последствиях удара по Кривому Рогу

В результате ракетных обстрелов Кривого Рога есть жертва и пострадавшие.

В результате ракетного удара оккупационных войск РФ по Кривому Рогу утром 8 января повреждена колея скоростного трамвая, а также торговый центр, один человек погиб, еще трое ранены.

Об этом в эфире "Радио.Свобода" рассказал глава Совета обороны города Александр Вилкул.



"Одна из самых массированных атак, минимум 9 ракет. Поврежден ТЦ, где-то 20 частных домов. В более чем 200 многоэтажках выбиты окна. Также перебит путь скоростного трамвая. Несколько суток ездить скоростной трамвай не будет", – рассказал он.

Также известно, что в пригороде Кривого Рога погибла женщина 63 лет, три человека – ранены, их состояние стабильное.

Оккупанты использовали для атаки и крылатые ракеты, и баллистику.

Вилкул также добавил, что торговый центр подлежит восстановлению, а в двух больницах, где взрывной волной выбило окна, их должны в течение дня затянуть материалом, ведь на улице минусовая температура.

Напомним, утром 8 января в Украине объявили воздушную тревогу в связи с вылетом не менее 11 российских самолетов Ту-95МС. Взрывы раздавались в Харькове, Хмельницком, Запорожье и Днепропетровской области. ТСН.ua собрал все, что известно о ситуации в этих регионах.

По данным МВД, в результате ракетных ударов 8 января пострадали более 20 человек.

Читайте также ведущие новости дня: