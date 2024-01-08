"Одна из самых массированных атак – минимум 9 ракет": Вилкул рассказал о последствиях удара по Кривому Рогу

В результате ракетных обстрелов Кривого Рога есть жертва и пострадавшие.
В результате ракетного удара оккупационных войск РФ по Кривому Рогу утром 8 января повреждена колея скоростного трамвая, а также торговый центр, один человек погиб, еще трое ранены.
Об этом в эфире "Радио.Свобода" рассказал глава Совета обороны города Александр Вилкул.
"Одна из самых массированных атак, минимум 9 ракет. Поврежден ТЦ, где-то 20 частных домов. В более чем 200 многоэтажках выбиты окна. Также перебит путь скоростного трамвая. Несколько суток ездить скоростной трамвай не будет", – рассказал он.
Также известно, что в пригороде Кривого Рога погибла женщина 63 лет, три человека – ранены, их состояние стабильное.
Оккупанты использовали для атаки и крылатые ракеты, и баллистику.
Вилкул также добавил, что торговый центр подлежит восстановлению, а в двух больницах, где взрывной волной выбило окна, их должны в течение дня затянуть материалом, ведь на улице минусовая температура.
Напомним, утром 8 января в Украине объявили воздушную тревогу в связи с вылетом не менее 11 российских самолетов Ту-95МС. Взрывы раздавались в Харькове, Хмельницком, Запорожье и Днепропетровской области. ТСН.ua собрал все, что известно о ситуации в этих регионах.
По данным МВД, в результате ракетных ударов 8 января пострадали более 20 человек.
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