"Одна из самых массированных атак за время войны": что происходит в Кривом Роге после ночного обстрела
Кривой Рог подвергся одной из самых мощных комбинированных атак РФ. Без света десятки тысяч абонентов, больницы на генераторах, часть районов с проблемами энергоснабжения.
Ситуация в Кривом Роге после ночной атаки РФ остается тяжелой, но контролируемой.
Об этом сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул.
По его словам, всю ночь в городе работал штаб, в который вовлечены спасатели, энергетики, тепловики, коммунальные службы и представители всех уровней власти. Работы по ликвидации последствий продолжаются круглосуточно.
"Вчера днем и вечером враг совершил одну из самых больших комбинированных атак на Кривой Рог за все время полномасштабного вторжения. Атака была по нескольким локациям в нашем городе. По состоянию на утро из 8 пострадавших на стационаре в больнице остаются 2 человека. Состояние средней тяжести, сообщили.
Самой сложной остается ситуация с электроснабжением в Ингулецком, части Металлургического и Долгинцевского районов. Аварийно отключенными остаются 29360 абонентов. Энергетики работали всю ночь и продолжают восстановление сетей.
Водоснабжение на юге города удерживается за счет генераторов, ситуация стабилизирована.
Из-за ударов было отключено более 30 котельных, в том числе больших. По утрам все котельные работают в штатном режиме, кроме одной в Ингулецком районе – она работает от генератора, подачу тепла там только начинают. По городу фиксируют порывы сетей из-за гидроударов.
Больницы продолжают работу на резервном питании. Все пункты несокрушимости работают и готовы включать генераторы при первой необходимости.
Электротранспорт в Ингулецком районе уже восстановили – сейчас он работает по всему городу. Школы и детсады этого района временно переведены на дистанционное обучение.
Ночью в области силы ПВО сбили 31 вражеский БПЛА. В Криворожском районе в результате атак повреждены объекты инфраструктуры и возникли пожары. В Никопольском районе враг обстреливал общины из тяжелой артиллерии и FPV-дронов без жертв.
Также жителей предупредили, что 8 января в 12:00 в производственных целях будет произведен плановый взрыв в карьере "№2-бис" ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог". Взрыв контролируемый и не несет угрозы.
Напомним, что Днепропетровщина и Запорожье оказались в блекауте после вражеского удара. Министерство энергетики подтвердило, что в результате сегодняшней вражеской атаки были почти полностью обесточены Днепропетровская и Запорожская области.