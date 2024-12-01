Одна из самых мощных военных бригад Украины вернулась после учебы в Европе — Forbes

Она является одной из лучших и вооруженных среди новых бригад ВСУ.

155-я механизированная бригада после трехмесячного обучения за границей вернулась в Украину, чтобы присоединиться к боевым действиям.

Об этом написал аналитик Forbes Дэвид Акс.

Он считает, что 155-я механизированная бригада не готова к бою. Ей может не хватать критически важного оборудования.

Аналитик рассказывает, что после начального этапа расширения в ответ на широкомасштабное вторжение России в Украину в феврале 2022 года, украинские сухопутные войска — армия, воздушно-десантные войска, морская пехота, национальная гвардия и территориальная оборона — могли мобилизовать до ста бригад, каждая из которых 2000 человек.

По его словам, это была одна из самых активных сухопутных армий в мире – и ее все равно было недостаточно. Противостоя численно и вооружено более сильным российским войскам и растянутым вдоль 800-мильного фронта великой войны, лучшие украинские бригады так и не могли выйти на перерыв для восстановления и технического обслуживания.

Также, элитная 47 механизированная бригада, основной пользователь американских бронированных машин в Украине, находилась в кровавых боях 15 месяцев, прежде чем наконец была выведена с передовой этой осенью. Однако даже этот запоздалый отпуск резко закончился, когда наступление Украины на Курскую область в западной России снова привлекло бригаду к боевым действиям.

Кроме этого, на востоке Украины, 72-я механизированная бригада два года защищала укрепленный город Угледар. Уставшая и в поисках так и не поступившей бригады в конце концов отступила в сентябре, сдала ключевой сектор наступающим россиянам.

По его мнению, уставшим бригадам Украины необходима помощь. Четыре новых бригады, сформировавшиеся в конце 2023 года, принесли лишь частичное облегчение. С весны 2024 года армия сформировала еще семь бригад. Из-за дефицита тяжелой бронетехники большинство новых подразделений первоначально были пехотными бригадами и лишь впоследствии получили технику… и новые номера.

Также он напомнил, что 155-я механизированная бригада была сформирована в мае. Но она в основном существовала только на бумаге до сентября, когда 2300 украинских солдат – основная часть новой бригады – прилетела во Францию и начала учебу вместе с 1500 инструкторами французской армии. Одновременно несколько сот солдат из танковой бригады 155-й механизированной бригады прибыли в Польшу для обучения вместе с польскими военными.

Напомним, ранее мы писали о том, что бойцы 3 ОШБр показали, как они работают на фронте.

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