Одна из стран ЕС передала Украине новую партию военной помощи: что в нее вошло

Литва уже передала Украине боеприпасы, бронемашины, системы борьбы с дронами и прочее.
Литва продолжает оказывать военную помощь Украине. На этой неделе в Украину поступило материально-техническое снабжение, боеприпасы, ноутбуки и другие средства для Вооруженных сил.
Об этом сообщило Министерство обороны Литвы.
В ответ на запросы Украины Литва уже передала 155-мм боеприпасы, бронемашины M577 и M113, системы борьбы с дронами, оборудование для зимнего сезона и комплекты теплой формы, противотанковые гранатометы "Карл Густав", системы дистанционного подрыва РИСЕ-1, генераторы, погрузчики, прицепы, раскладные кровати и прочие средства.
С начала войны Литва предоставила Украине военную помощь на сумму более 683 миллионов евро, а общая поддержка превысила один миллиард евро и носит долгосрочный характер.
Напомним, министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что Украина должна иметь возможность свободно использовать оружие, предоставленное союзниками и партнерами. В Вильнюсе отмечают, что вооружение должно быть эффективным.
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