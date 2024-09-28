Одна из стран ЕС передала Украине новую партию военной помощи: что в нее вошло

Литва уже передала Украине боеприпасы, бронемашины, системы борьбы с дронами и прочее.

Литва продолжает оказывать военную помощь Украине. На этой неделе в Украину поступило материально-техническое снабжение, боеприпасы, ноутбуки и другие средства для Вооруженных сил.

Об этом сообщило Министерство обороны Литвы.

В ответ на запросы Украины Литва уже передала 155-мм боеприпасы, бронемашины M577 и M113, системы борьбы с дронами, оборудование для зимнего сезона и комплекты теплой формы, противотанковые гранатометы "Карл Густав", системы дистанционного подрыва РИСЕ-1, генераторы, погрузчики, прицепы, раскладные кровати и прочие средства.

Военная помощь Украине/Министерство обороны Литвы

С начала войны Литва предоставила Украине военную помощь на сумму более 683 миллионов евро, а общая поддержка превысила один миллиард евро и носит долгосрочный характер.

Напомним, министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что Украина должна иметь возможность свободно использовать оружие, предоставленное союзниками и партнерами. В Вильнюсе отмечают, что вооружение должно быть эффективным.

Читайте также: