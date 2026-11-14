Одна из стран Европы прекращает поставлять оружие Украине и озвучила новую позицию

Боеприпасы. / © Associated Press

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Болгария не будет оказывать Украине финансовую помощь и прекращает поставки оружия и боеприпасов из резервов своей армии.

Об этом заявил премьер-министр страны Румэн Радев, сообщает румынский портал G4Media.ro.

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«Мы больше не поставляем оружие и боеприпасы из складов болгарской армии», — подчеркнул он.

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По словам главы правительства, Болгария находится под процедурой чрезмерного дефицита бюджета и имеет проблемы с собственными резервами. Поэтому страна не может выделять дополнительные финансовые ресурсы в нынешних условиях.

В то же время Радев заверил, что София не будет препятствовать решению других государств-членов ЕС о предоставлении финансовой поддержки Украине. Болгария готова обсудить механизмы, гарантирующие использование средств исключительно на гуманитарные нужды, обеспечение электроэнергией и медицинскую помощь, а не на закупку вооружения.

Болгарский премьер отметил, что в 2022-2023 годах оборонные предприятия страны экспортировали продукцию в больших объемах. Однако впоследствии поставки стали постепенно сокращаться. Радев объяснил это изменением потребностей в поле боя: если в начале войны наибольшим спросом пользовались боеприпасы, то теперь приоритет сместился на беспилотники.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что США больше не оказывают помощи Украине. По его словам, государства Европы сейчас являются главной опорой для Киева, без которой страна фактически потеряла бы внешнюю помощь.

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В то же время, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новый пакет помощи от Дании на примерно 643 миллиона евро. Копенгаген предоставит дополнительную помощь на 20 миллионов евро для энергетического сектора Украины.

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