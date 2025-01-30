Одна из стран НАТО допустила возможность направления миротворцев в Украину

В Литве считают, что этот вопрос следует обсудить.

В Литве допускают возможность отправки миротворцев в Украину. Впрочем, Вильнюс должен еще обсудить этот вопрос.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Литвы Раймундас Вайкшнорас, сообщает LRT.

Литовский военный отмечает, что его также должен взять ответственность за стабильность в Европе.

"Если спросить, могла бы Литва (отправить войска в Украину — Ред.), и, наверное, мы это рассмотрим. Будет проведена дискуссия. Я думаю, что мы также должны взять на себя ответственность за стабильность в Европе", — заявил командующий армии Литвы.

Напомним, ранее в России было заявлено о присутствии войск НАТО в Украине. Да, спикер МИД России Мария Захарова назвала это неприемлемым.

Читайте также: