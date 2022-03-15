Одна консерва из капусты на четырех: СБУ перехватила запись разговоров российских оккупантов

Украинская армия накормит врагов огнем.

Российские оккупанты жалуются на плохое обеспечение. Они говорят, что у них на четырех человек осталась одна банка консервированной капусты, которую они поделили по 150 граммов.

Об этом говорится в разговоре оккупанта с женой, перехваченном СБУ.

"РФ отправляет своих военных на войну в Украину, но снимает с себя любую ответственность за их смерть. Родным оккупантам приходят памятки, что военные РФ – якобы в командировке на территории России и обеспечены всем необходимым", — говорится в сообщении.

В перехваченном разговоре СБУ слышно, как захватчик объясняет своей жене, что российская армия просто "бросает" своих. Особое возмущение у него вызывает пассаж о якобы хорошем обеспечении: "Есть одна консерва капусты, без мяса, тушеной.. На четырех, 150 граммов на обед... Это считается, что мы снабжены продовольствием".

"Вот такие "вкусные" обеды получают оккупанты "мощной" путинской армии... Ну что ж, зато украинская армия накормит врагов огнем!" — подчеркнули в СБУ.

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