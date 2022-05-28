Одна погибшая и семь раненых: появилось видео последствий обстрела оккупантами Николаева

В Николаеве 28 мая российские войска в очередной раз обстреляли жилые кварталы.
Вражеские снаряды разорвались во дворах многоэтажных домов. В результате обстрелов повреждено восемь домов.
Осколками повреждено 200 окон и входные двери, имущество в квартирах, а также стоящие во дворах автомобили.
Как сообщил мэр города Александр Сенкевич в своем Facebook, по состоянию на 18:30, известно о семи раненых, из них двое — в тяжелом состоянии. Одна женщина погибла. Она работала дворником в коммунальном предприятии и утром убирала в одном из дворов.
"На местах обстрелов весь день работали сотрудники наших коммунальных предприятий, районной администрации и управляющих компаний, которые помогли жителям домов ликвидировать последствия обстрелов. Они зачистили территорию от крупногабаритных повреждений, вывезли мусор, раздали людям пленку и организовали подвоз питьевой воды", — рассказал городской голова.
Напомним, в Херсонской области оккупанты понесли потери и заняли оборону на невыгодных рубежах вблизи Андреевки, Лозового и Белогорки. Силами зенитных ракетных систем С-300 противник продолжает наращивать систему противовоздушной обороны.
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