Одна ракета шлепнулась на старте: Данилов рассказал о ядерных тренировках России

Алексей Данилов отметил, что, по сравнению с Западом, Россия – это технологически достаточно отстающая страна.

Кремль продолжает попытки напугать мир своим ядерным оружием. Россияне заявляли, что проводили ядерные тренировки. Однако Россия – технологически отстающая страна по сравнению с Западом.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он рассказал детали о ядерных тренировках России "24 Канала".

"Россияне действительно проводили испытания. У них должно было быть три ракеты. Одна шлепнулась возле места, на котором она должна была стартовать. Одна система не раскрылась и только одна из трех отправилась. Надо понимать, что Россия – это технологически достаточно отстающая страна по сравнению с Западом. Яркий пример, когда у них на Луну что-то полетело и не долетело", – объяснил он.

Данилов подчеркнул, что использование ядерного оружия – это переход за пределы, поэтому мир должен по-другому реагировать на действия России. Если сегодня международное сообщество не приступит к решению этой проблемы, то со временем сделать это будет значительно сложнее.

"Если есть проблема, ее нужно решать сразу, а не откладывать, не менять на какие-то временные облегчения. Имейте в виду, что если сегодня не разрешат эту проблему, дальше вам будет гораздо сложнее это сделать. Наша задача – поставить точку в вопросе относительно России раз и навсегда", – отметил секретарь СНБО.

Напомним, представитель ГУР Андрей Юсов с иронией отреагировал на информацию о том, что Рогозин предлагал Путину "ударить" по Украине космической ракетой.

Военный эксперт, главный редактор Defence Express Олег Катков считает, что технически возможно засунуть авиабомбу ФАБ-9000 в космический ракетоноситель "Союз", но до места назначения ракета не долетит.

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