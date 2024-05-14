Украинская армия сегодня является наиболее уязвимой с начала полномасштабного вторжения. Россия пытается воспользоваться этим окном возможностей, усиливая свои нападения на востоке и угрожая открытию нового фронта.

Об этом говорится в материале The New York Times.

Российская армия продолжает атаковать украинские позиции вдоль северной границы вблизи города Харькова.

Многомесячная задержка американской помощи, резкий рост количества потерь и серьезная нехватка боеприпасов нанесли серьезный ущерб, что видно из уставших выражений лица и уставших голосов солдат, ведущих ежедневные боевые действия.

" Откровенно говоря, у меня есть опасения. Потому что, если у меня не будет снарядов, если у меня не будет людей, если у меня нет оборудования, которым мои люди смогут сражаться", — рассказал ветеран танкового батальона 59-й мотострелковой бригады подполковник Александр Волошин.

Внезапное наступление россиян через Очеретино, примерно в девяти милях северо-западнее Авдеевки, в конце апреля, иллюстрирует, как даже небольшая трещина в линии может иметь каскадные последствия, поскольку уже растянутые взводы рискуют оказаться во флангах и окружении, а другие подразделения спешат, чтобы заблокировать нарушения.

"Это как если у вас в машине стучит двигатель, а вы на ней продолжаете ездить. Машина работает, но в какой-то момент она просто остановится. Тогда вы потратите еще больше ресурсов на его восстановление", — сказал 29-летний заместитель командира батальона. е механизированной бригады лейтенант Александр Ширшин.

Он добавил, что есть ошибки, которые не кажутся критическими.

"Но они привели к тому, что сейчас нужно стабилизировать ситуацию. И неизвестно, где произойдет эта стабилизация. Каждое событие, которое вы не предусмотрели, может полностью перевернуть вашу ситуацию", – сказал лейтенант Ширшин.

После захвата Авдеевки российскими войсками в феврале небольшой городок Очертино служил украинским военным опорным пунктом вдоль шоссе. Большинство жителей скрылось. Покинутые многоэтажные жилые дома и другая городская инфраструктура обеспечили хорошие оборонительные позиции и в течение двух месяцев ситуация оставалась относительно стабильной.

Напомним, в районе Очеретино Донецкой области враг расширяет плацдарм. По прогнозам украинского эксперта, вероятность дальнейшего продвижения на этом направлении — очень велика.

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