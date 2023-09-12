"Одни и те же воевать не могут": комбат "Фугас" о необходимости ротации на фронте

Одни и те же люди не могут воевать, ведь им нужно восстановление, убежден командир батальона 63-й механизированной бригады на псевдо "Фугас".

Об этом он заявил в эксклюзивном интервью для ТСН.ua.

“Нужно провести ротацию. Люди кончаются. Это звучит страшно, но на самом деле это так. Люди становятся калеками физически. Им нужно восстановление”, – отметил он.

"Но если мы говорим о том, что, например, нас всех забрать и сюда завезти необстреляных пацанов, не имеющих никакого опыта, загнать их на позиции, эти позиции враг сметет в ближайшее время", — говорит военный.

“Очень часто происходит потеря позиции собственно после смены, после проведения ротации. Мы проводили наступательные действия сразу после ротации, когда только поменялся враг», – резюмировал он.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Большое интервью ТСН с "Фугасом", командиром батальона 63-й ОМБр

Напомним, Министерством обороны Украины утверждено новое расписание болезней, по которому оценивается пригодность к военной службе и упорядочено прохождение службы ограниченно пригодными.

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