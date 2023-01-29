"Одни из лучших в мире": Мельник призвал Берлин поделиться с Украиной подлодками

В Бундесвера есть шесть подлодок HDW Class 212A.

Заместитель министра иностранных дел и экс-посол в Германии Андрей Мельник призывает Берлин передать Украине подлодку.

Об этом Мельник написал в Twitter.

По его словам, немецкая компания ThyssenKrupp производит одни из лучших в мире подводных лодок HDW Class 212A. Мельник уточнил, что у Бундесвера есть шесть таких подлодок.

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"Германия (ThyssenKrupp) производит одни из лучших в мире подлодок HDW Class 212A. В Бундесвера есть 6 таких подлодок. Почему бы не отправить в Украину? Тогда мы выгнали российский флот с Черного моря", — говорится в сообщении украинского дипломата, который назвал это креативной идеей и высказал мнение, что после этого он "получит новый бесов шторм".

Напомним, руководитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк рассказала, что российские военные держат в море на дежурстве два больших десантных корабля. Сейчас "это просто демонстрация силы" — высадка российского десанта на Черноморском побережье маловероятна.

По состоянию на 29 января РФ вывела в Черное море 16 вражеских кораблей, среди них – три ракетоносителя с 20 "Калибрами" на борту.

Ранее сообщалось, что Германия отправила в Украину ракеты IRIS-T и небоевую технику.

А 25 января канцлер Германии Олаф Шольц сообщил о решении передать Украине 14 танков своих Leopard 2. ФРГ также предоставила разрешение другим государствам передавать эти немецкие танки в Украину.

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