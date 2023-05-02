"Одни из самых жутких позиций": известные фотографы показали, как воюют бойцы 53-й бригады ВСУ под Авдеевкой

Украинские фотографы Константин и Влада Либеровы обнародовали фотографии несгибаемых воинов 53-й отдельной механизированной бригады им. князя Владимира Мономаха, воюющих в 200 метрах от врага под Авдеевкой.

Фото Либеровы опубликовали в Instagram.

Фотографы рассказали, что двоим из бойцов едва исполнилось по 19 лет. Несмотря на непрерывные обстрелы, украинские военнослужащие держат важный фланг, который не дает россиянам захватить Авдеевку.

"Это, пожалуй, одни из самых жутких позиций, на которых нам приходилось быть. Посадка в 200 метрах от врага, полностью иссечена и разбита артиллерией всех видов и калибров: так живут пехотинцы 53 бригады", — написали фотографы.

Бойцы 53-й бригады ВСУ, пунктом постоянной дислокации которой сейчас захвачены врагом Северодонецк и Лисичанск на Луганщине, знают: чтобы выжить на этой передовой позиции, следует придерживаться четких правил, которые, как часто бывает на войне, написаны кровью.

"Добираться до позиций нужно быстрым шагом, полем по грязи минут 40. Группой не более 2 человек, потому что, как сказали ребята, ради двух человек они (оккупанты) еще могут не "расчихать" арту, а вот группу из трех или более человек — 100% начнут крыть. Ведь над позициями почти постоянно висят вражеские дроны, все передвижения отслеживаются", – пишут Либеровы.

Константин Либеров рассказал о самых молодых бойцах 53-й бригады.

"Ребята откровенно удивляются, увидев меня. Говорят, что раньше к ним не приходили фотографы. А я удивляюсь, глядя на них. Совсем дети. Двое – пацаны девятнадцати лет, здесь, в месте, где, кажется, каждый сантиметр земли хочет тебя убить". Подписали контракт в ВСУ, как только исполнилось 18. Говорят, что не могли оставаться в стороне... В свои 19 лет я был глуповатым студентом, которого ничего не волновало, разве где найти халтурку, чтобы было за что погулять с друзьями или сходить в ресторан с девушкой. А они — на "нули" рискуют жизнью, борются за наше свободное будущее", — пишет Либеров.

Фотограф сравнил то, что увидел с эпизодами "Звездных войн".

"Богнюка, иссеченные ветки, окоп, и молодые бесстрашные пацаны с бластером как в "Звездных войнах" пытаются посадить вражеский дрон. Когда с вражеской стороны замечается какое-то движение — ребята быстро собираются и открывают огонь из рпг. Командир просит его прикрыть, если начнут стрелять. в ответ. После выстрела – быстро в укрытие", – описал Либеров будни украинских воинов на этой передовой позиции.

Украинские бойцы, которые уже год стоят на защите от врага, в изуродованной посадке, видели и пережили многое. Однако они точно знают, зачем стоят здесь и ради чего ежедневно рискуют собственными жизнями.

"За этот год ребята видели многое. Несколько раз их посадку просто разбирали из "Пионов" и другой тяжелой арты. Однако они держат позиции мертвой хваткой, потому что это один из важных флангов, не дающий захватить Авдеевку", – пишут Либеровы.

Напомним, ранее студенты Украинского католического университета устроили вечеринку в Доме ученых во Львове. Мероприятие состоялось 29 апреля во время траура по погибшим от ракетного удара РФ в Умани. Громкая дискотека вызвала волну общественного возмущения. В то же время мнения по поводу мероприятия разделились. Многие украинцы встали на защиту "детей"-студентов. Впоследствии студенты извинились.

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