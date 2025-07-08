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Одни на концертах, а другие в окопах: депутат заявляет о несправедливой мобилизации артистов
Неравенство в мобилизации артистов рождает глубокое недоверие и возмущение среди тех, кто на передовой.
Различные подходы к мобилизации представителей творческих профессий вызывают негодование и недоверие среди военнослужащих.
Об этом заявила народный депутат София Федина в эфире «День.LIVE».
По словам Федины, некоторые артисты, находясь на фронте, годами видят концерты всего раз в полгода, в то время как другие мобилизованные постоянно гастролируют в тылу или даже за границей.
«Знаю уникальных инструменталистов, которым сложно уехать даже на один концерт. А другие, мобилизованные, часто на гастролях — это несправедливо по поводу их собратьев», — подчеркнула нардепка.
Федина также решительно осудила массовый побег из страны так называемых «циркачей» и других псевдомитцев, не имеющих никакого отношения к настоящему искусству.
Напомним, российские пропагандистские ресурсы распространяют дезинформацию о якобы готовящейся к обязательной мобилизации женщин в Украине.
По действующему законодательству прохождение женщинами военной службы исключительно добровольно.