Одни на концертах, а другие в окопах: депутат заявляет о несправедливой мобилизации артистов

Мобилизация в Украине / © ТСН.ua

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Различные подходы к мобилизации представителей творческих профессий вызывают негодование и недоверие среди военнослужащих.

Об этом заявила народный депутат София Федина в эфире «День.LIVE».

По словам Федины, некоторые артисты, находясь на фронте, годами видят концерты всего раз в полгода, в то время как другие мобилизованные постоянно гастролируют в тылу или даже за границей.

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«Знаю уникальных инструменталистов, которым сложно уехать даже на один концерт. А другие, мобилизованные, часто на гастролях — это несправедливо по поводу их собратьев», — подчеркнула нардепка.

Федина также решительно осудила массовый побег из страны так называемых «циркачей» и других псевдомитцев, не имеющих никакого отношения к настоящему искусству.

Напомним, российские пропагандистские ресурсы распространяют дезинформацию о якобы готовящейся к обязательной мобилизации женщин в Украине.

По действующему законодательству прохождение женщинами военной службы исключительно добровольно.

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