Одни руины: как выглядит город в Житомирской области после атаки России (фото)

Одни руины: как выглядит город в Житомирской области после атаки России (фото)

Минимум один человек погиб, еще двое травмировались.

В результате авиаударов российской армии был разрушен город Малин в Житомирской области.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Напомним, что авиаудар пришелся на центральную площадь города. Повреждены административные здания, Свято-Покровская церковь, уничтожены транспортные средства, в близлежащих помещениях повреждены окна и двери, иссечены стены.

В полицию поступила информация об одном погибшем 1974 года рождения и двух травмированных, их доставили в больницу.