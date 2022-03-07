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Одни руины: как выглядит город в Житомирской области после атаки России (фото)

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© Facebook/ ГСЧС Украины
© Facebook/ ГСЧС Украины
© Facebook/ ГСЧС Украины
© Facebook/ ГСЧС Украины
© Facebook/ ГСЧС Украины
© Facebook/ ГСЧС Украины

Минимум один человек погиб, еще двое травмировались.

В результате авиаударов российской армии был разрушен город Малин в Житомирской области.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Напомним, что авиаудар пришелся на центральную площадь города. Повреждены административные здания, Свято-Покровская церковь, уничтожены транспортные средства, в близлежащих помещениях повреждены окна и двери, иссечены стены.

В полицию поступила информация об одном погибшем 1974 года рождения и двух травмированных, их доставили в больницу.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, общие боевые потери противника с 24.02 по 07.03 ориентировочно составили:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков ‒ 290 ед.
  • Боевых бронированных машин – 999 ед.,
  • артиллерийских систем –117 ед.,
  • РСЗО — 50 ед.,
  • средства ПВО – 23 ед.,
  • самолетов – 46 ед.,
  • вертолетов – 68 ед.,
  • автомобильной техники – 454 ед.,
  • корабли/катера — 3 ед.,
  • цистерн с ППМ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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