Одни "тянут лямку", а другие "тусят по кафе": Сенцов высказался о службе, ротации и бронировании

По убеждению командира штурмовой роты в 47-й бригаде, все должны быть готовы к службе в армии.

Все мужчины, которые могут служить в армии, должны быть готовы сделать это.

Такое мнение высказал украинский режиссер, эксбранец Кремля и командир штурмовой роты в 47-й бригаде Олег Сенцов в интервью Армия TV.

"Очень просто. Бронирование должно быть для тех, кто действительно в критической инфраструктуре, а не для всех подряд, кто "порешал" за себя или за свое предприятие. Это — не выход, что вот эти "тянут лямку", а вот эти "тусят по кафе" на экономическом фронте", — сказал Сенцов.

Он также ответил, хватает ли украинским пехотинцам времени восстановиться на фронте.

"Все зависит от подразделения, ситуации. Я работал в полосах разных бригад... Был на многих направлениях и со многими пересекался. У всех это по-разному организовано. Но все просто: есть работа, а потом — отдых в том же секторе. (Внутренняя ротация получается). У кого-то три через три, у кого-то неделю через неделю, 10 дней через три, в зависимости от количества людей. Некоторое время ты можешь ехать в этом темпе, однако усталость накапливается, даже если ты не ранен и не контужен — так тебе повезло, что ты просто работаешь. На линии столкновения ты находишься в состоянии сжатого кулака... Лишь оттянувшись на 20 км от линии столкновения, эта пружина тебя отпускает", — поделился военный.

Он добавил, если будет больше бригад, благодаря которым реально производить внутренние ротации, будет гораздо лучше для людей. Ведь бойцам нужно давать возможность восстановиться.

Напомним, Олег Сенцов также отметил, что установление предельных сроков службы в армии для мобилизованных очень важно. Он считает, что в Украине должен быть указан срок службы в армии во время войны.

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