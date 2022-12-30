Одни защищают страну, другие - только веселятся: в полиции Николаевщины призывают ограничить работу заведений в новогоднюю ночь

Несмотря на комендантский час, развлекательные заведения приглашают отмечать Новый год и бронировать места на всю ночь.

Начальник полиции Николаевщины Сергей Шайхет призвал руководителей военных администраций проконтролировать ограничение работы заведений в ночное время, отмечая требования комендантского часа.

Об этом главный полицейский Николаевщины написал у себя на странице Telegram.

"Казалось бы, нынешний Новый год и его празднование как никогда раньше должно быть тихим и домашним. Но, глядя на рекламные объявления разных развлекательных заведений, которые приглашают отмечать Новый год и бронировать места на всю ночь, вопреки определенному времени комендантского часа, начинаешь думать о другом.

Жаль, что люди отстраняют себя от реальности, и пока одни защищают нашу страну от врага, ночуют в блиндажах и греются у окопных свечей, другие стремятся только к веселью, мирной жизни и бесконечному празднику", — отметил он.

Напомним, во Львовской области запретили использовать пиротехнику и не отменили комендантский час в новогоднюю ночь.

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