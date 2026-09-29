«Одних перехватчиков недостаточно»: эксперт раскрыл, как Украине противодействовать новым дронам РФ

Дрон-перехватчик Alexa Spatium / © Міністерство оборони

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Для эффективного противодействия российским дроновым атакам Украине недостаточно только наращивать количество дронов-перехватчиков.

Об этом в эфире « Киев 24 » рассказал военный журналист, бывший пресс-секретарь Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев.

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Отвечая на вопрос о противодействии российским дроновым атакам, он отметил, что руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов говорит о необходимости еще нескольких месяцев для получения достаточного количества перехватчиков дронов.

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По словам Селезнева, эти средства должны быть эффективны против российских реактивных дронов. В то же время противник продолжает совершенствовать свои технологии.

«Но и враг не сидит на месте, он постоянно прорабатывает новые технологии, использует новые алгоритмы применения тех же дронов. Так что это технологическое противостояние будет продолжаться», — сказал Селезнев.

По его мнению, именно поэтому Украине необходим комплексный подход к борьбе с вражескими беспилотниками.

Речь идет не только о создании и применении эффективных дронов-перехватчиков, но и о превентивных мерах, направленных на уничтожение российской инфраструктуры, связанной с запуском беспилотников.

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В частности, Селезнев назвал необходимым разрушение пусковых площадок дронов на территории России, а также предприятий российского оборонно-промышленного комплекса.

Кроме того, по его словам, важным направлением является уничтожение операторов и расчетов противника, осуществляющих разведку местности.

Ранее сообщалось, что Путин изменил стратегию войны и сделал главную ставку на разрушение украинского тыла баллистикой и дронами, а также приход к власти пророссийских сил в Европе.

Мы ранее информировали, что Россия этой зимой может резко усилить кампанию дальних ударов по Украине, рассчитывая добиться серьезного перелома к весне 2027 года.

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