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Одним выстрелом двух "зайцев": оккупанты после успешных действий ВСУ потеряли моментально две единицы техники

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Одним выстрелом двух "зайцев": оккупанты после успешных действий ВСУ потеряли моментально две единицы техники

ВСУ одним выстрелом уничтожили две единицы российской техники/фото иллюстративное / Фото: Национальная гвардия Украины

Уничтожена была самоходная пушка окупантов 2С5.

Российские оккупанты после точного выстрела украинских военных потеряли сразу две единицы боевой техники.

Об этом на своей странице в соцсети написал "СтратКом ВСУ".

Как стало известно, на одном из участков украинского фронта ВСУ нанесли удар по самоходной пушке россиян. После чего техника сдетонировала в сторону военных РФ.

"Уничтожили самоходное орудие оккупантов 2С5, которое в свою очередь захватило с собой в ад еще одну боевую единицу, поразив ее своим боеприпасом на расстоянии 70 метров", — отметил СтратКом.

А точный выстрел произвели артиллеристы 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола.

Напомним, что Путин шокирован уязвимостью расхваленных ракет "Кинжал".

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Дата публикации
Просмотры
987
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