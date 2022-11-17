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Одним выстрелом поразил двух оккупантов: украинский снайпер за 5 минут ликвидировал 5 врагов (видео)

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
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Одним выстрелом поразил двух оккупантов: украинский снайпер за 5 минут ликвидировал 5 врагов (видео)

фото: Национальная гвардия Украины

Во время работы украинский снайпер одним выстрелом смог поразить сразу двух российских оккупантов.

Украинский снайпер за 5 минут ликвидировал 5 российских оккупантов. Двоих удалось ранить, а троих уничтожить полностью.

Об этом рассказали в Командовании Сил специальных операций ВСУ.

"5 минут — 5 попаданий. С таким результатом отработал по российским оккупантам один из снайперов ССО Украины", — говорится в сообщении.

Отмечается, что это произошло на донецком направлении. При работе снайпер одним выстрелом смог поразить сразу двух врагов.

В Командовании ССО ВСУ показали фрагмент работы украинского воина, зафиксированный на камеру.

Напомним, за сутки ВСУ ликвидировали 400 российских военных. По состоянию на 17 ноября, общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 83 110 человек. Данные уточняются.

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Дата публикации
Просмотры
155
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