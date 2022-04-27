"Одно дело писать в Facebook, другое – проехать через военную территорию": премьер Болгарии посетит Киев

"Одно дело писать в Facebook, другое – проехать через военную территорию": премьер Болгарии посетит Киев

Премьер-министр Болгарии посетит Киев. Петков в столице проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Болгарская делегация во главе с премьер-министром Кириллом Петковым прибудет в Киев в среду, 27 апреля, чтобы убедиться в необходимости отправки военной помощи Украине.

Об этом сообщает Радио Болгария.

Петков в столице проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам Петкова, быть в Киеве – это символ, и не случайно многие мировые лидеры пошли на этот шаг.

"Потому что одно дело писать в фейсбуке, другое – проехать через военную территорию, добраться до Киева и показать украинским властям, что мы с ними", – добавил премьер-министр Болгарии.

Политик сообщил, что планирует обсудить во время визита в Киев реальные потребности украинцев, чтобы решить, какую помощь может оказать его страна.

Известно, что из Болгарии в Киев должен был отправиться один представитель каждой партии в правящей коалиции, но Болгарская социалистическая партия отказалась отправлять своего делегата.

Ранее вице-премьер-министр, министр финансов Болгарии Асен Васильев выразил готовность рассмотреть вопросы закупки электроэнергии у Украины.

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