Одно из направлений на Харьковщине очень сложное: комбат БпАК "АХИЛЛЕС" назвал его

Купянское направление в Харьковской области является одним из самых сложных. Россияне терпят безумные потери, но продолжают давить.

Об этом рассказал командир Батальона ударных БПАК "АХИЛЛЕС" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко в эфире Эспрессо.

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"Противник за минувшие сутки не добился успеха — это чрезвычайно большой позитив. Потому что один из отрезков на Харьковщине очень сложный — это Купянщина, где противник применяет несоизмеримое количество сил и средств", — сказал он.

По его словам, украинским силам удается противостоять превосходящей силе врага. Все позиции остаются за нами. Ведется системная работа по остановке возможности противника продвигаться дальше.

"Ночные изменения бывают очень интересными как с точки зрения выполнения боевых задач, так и коммуникации между собой. Когда вы слышите приветствие друг друга в эфире, в частности в радиоэфире, с успешным выполнением задачи, это очень мотивирует", — добавил Федоренко.

Напомним, ранее Юрий Федоренко сделал громкое заявление. Он считает, что все совершеннолетние украинцы должны быть военнообязанными.

Новости ТСН 11:00 9 октября. Ситуация на Курщине! «Хлопок» в Брянской области! Блокирование границы!

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