Одно из самых сложных направлений: что говорят защитники о ситуации в Часовом Яру (видео)

Часов Яр на Донетчине – одно из горячих направлений, где россияне хотят прорвать нашу оборону. Защитники этого участка фронта мужественно отстаивают каждый сантиметр украинской земли. По словам наших воинов, враг постоянно пробует новые методы наступления, но получает безжалостный отпор.

Об этом сообщил СтратКом ВСУ и обнародовал соответствующее видео.

Что говорят защитники

"Все знают, что Часов Яр – сейчас одно из самых сложных направлений. После Авдеевки о Часовом Яру заговорили все, как об одном из вероятных направлений, куда враг может направить основное усилие удара. Враг применяет очень много живого ресурса, живой силы подбрасывает, техники не жалеют артиллерийского боеприпаса также не жалеют. Ситуация тяжелая, но контролируемая.

"Сейчас началась действительно война дронов. То есть все те навыки, которые мы получали, в частности я учился на разведчика, в реалиях нынешней войны с этим оборудованием, которое у тебя над головой, почти невозможно спрятаться", — отмечает оператор БПЛА "Брюс".

"Противник ежедневно пытается брать нашу позицию. Наши пилоты постоянно, 24 на 7, дают картинку, наблюдают за противником, за их движением, чтобы в случае, если противник будет отправляться в наступление, чтобы мы сразу смогли дать картинку начальству принять какое-то решение… Очень хорошо нас выручают, выручают пехоту, во время наступления противника мы их засеваем практически FPVишками. Они много раз останавливали наступление, контрнаступление противника", – рассказывает командир взвода БПЛА "Форт".

"Лезут, пробуют, но мы даем отпор. И мы вместе с дружественными войсками, которые стоят по левую и по правую сторону от нас, мы отсекаем врага", – говорит " Бизон", заместитель командира стрелковой роты.

Ранее сообщалось, как украинский FPV-дрон взорвал целый взвод оккупантов.

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