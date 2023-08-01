Одно неправильное решение Украины приведет к новой войне с Россией – эксперт

Кремль надеется, что украинцы устанут от войны и будут оказывать давление на военно-политическое руководство, считает эксперт.

Россия хочет переговоров, чтобы заморозить военные действия, но какие-либо договоренности с Владимиром Путиным приведут к повторению войны.

Такое мнение высказал военный аналитик Иван Ступак в эфире FREEДОМ.

По его словам, Кремль надеется, что украинцы устанут от войны и будут оказывать давление на военно-политическое руководство, чтобы оно пошло на уступки РФ и села за стол переговоров.

"Поэтому остается единственное, чем закрывать эти пробелы (неудачи на фронте – ред.) – это обстреливать украинскую инфраструктуру, гражданские объекты, жилые дома, опять же, рассчитывая, что где-то народ сломается и скажет: "Зеленский, остановил войну. Мы устали. Давай на любых условиях, не нужен нам юг Украины, пусть Россия заберет… Мы хотим мирной жизни”. То есть вот такой расчет банален", — считает военный аналитик.

Ступак отметил, что сейчас Россия не зря снова подняла тему переговоров, обвиняя Украину, что она не хочет садиться за стол переговоров.

"Они уже говорят о переговорах. Уже активно идет эта история… Правда , она идет немного гибридно : “Мы вот хотим переговоры, но украинские партнеры не хотят. В то же время мы двигаемся, мы пытаемся где-то наступать, мы будем обстреливать украинские города"… То есть русский сторона, она хочет заморозить все происходящее сейчас в Украине сделать статус-кво, чтобы Украина признала все эти территориальные "покупки", все, что украли у Украины, зафиксировали", — рассказал эксперт.

Как сообщалось ранее, аналитики американского Института изучения войны (ISW) заявили, что ВСУ добились успехов на юге Украины. Да, в странские военные достигли прогресса в течение 31 июля. В свою очередь, кафиры обеспокоены способностью своей армии защитить Урожайное.

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