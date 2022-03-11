Одного человека достали прямо из-под завалов: стало известно о состоянии людей, пострадавших при обстреле аэродрома в Луцке

Пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь.
В Луцке российские оккупанты обстреляли аэродром, в результате чего шесть человек пострадали. Четырех из шести травмированных уже госпитализировали в областную клиническую больницу.
Об этом сообщил спикер медучреждения Андрей Гнатюк в комментарии "Суспільному".
По его словам, еще двоих пострадавших "скорая" отвезла в городскую клиническую больницу. Одного из травмированных спасатели достали из-под завалов конструкций аэродрома.
"У одного травмированного паническая атака, его уже успокоили. Еще у двоих диагностировали сотрясение головного мозга, поражение ног. Еще один травмировался под завалами", – рассказал Гнатюк.
Сейчас госпитализированные получают всю необходимую медицинскую помощь.
Напомним, в результате авиаударов по Луцкому аэродрому, по обновленным данным, предварительно, погибли два человека, шестеро получили ранения. Сейчас спасатели расчищают завалы, возникшие на аэродроме из-за взрывов.
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