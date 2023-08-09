Одного человека удалось реанимировать: в Запорожье уменьшилось количество погибших из-за ракетного удара РФ

В Запорожье уменьшилось количество погибших из-за террористического ракетного удара России. Одного пострадавшего, считавшегося погибшим, медикам удалось реанимировать.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

"В первую очередь информация была о трех погибших. К счастью, одно лицо удалось реанимировать. Врачам помогали на месте парамедики полиции", — сообщил Клименко.

Последствия ударов по Запорожью. / Фото: Игорь Клименко

Министр также добавил, что спасатели оперативно ликвидировали возгорание в хозяйственном здании.

"Полиция провела поквартирный обход жилых домов. Погибших или травмированных не обнаружили. Пострадали люди, во время прилета находившиеся на улице", — отметил Игорь Клименко.

Последствия обстрела Запорожья / Фото: Игорь Клименко

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ДВОЕ погибших!!! Удар россиян по Запорожью!

Напомним, российская террористическая армия вечером, 9 августа, запустила ракеты по Запорожью. Оккупанты, как всегда, атаковали гражданские сооружения — церковь и супермаркет.

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