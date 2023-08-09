Одного человека удалось реанимировать: в Запорожье уменьшилось количество погибших из-за ракетного удара РФ

На месте обстрела работает полиция.
В Запорожье уменьшилось количество погибших из-за террористического ракетного удара России. Одного пострадавшего, считавшегося погибшим, медикам удалось реанимировать.
Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.
"В первую очередь информация была о трех погибших. К счастью, одно лицо удалось реанимировать. Врачам помогали на месте парамедики полиции", — сообщил Клименко.
Министр также добавил, что спасатели оперативно ликвидировали возгорание в хозяйственном здании.
"Полиция провела поквартирный обход жилых домов. Погибших или травмированных не обнаружили. Пострадали люди, во время прилета находившиеся на улице", — отметил Игорь Клименко.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ДВОЕ погибших!!! Удар россиян по Запорожью!
Напомним, российская террористическая армия вечером, 9 августа, запустила ракеты по Запорожью. Оккупанты, как всегда, атаковали гражданские сооружения — церковь и супермаркет.
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