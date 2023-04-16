Одного из ключевых командующих войсками РФ в Украине снова вернули на фронт — британская разведка

Теплинского уволили в 2022 году.

К участию в войне против Украины снова вернулся российский генерал-полковник, командующий воздушно-десантными войсками Миайло Теплинский, которого с этого поста уволил начальник Генерального штаба вооруженных сил России Валерий Герасимов.

Об этом говорится в отчете Министерства обороны Великобритании.

"Командующий российским корпусом воздушно-десантных войск (ВДВ) Теплинский с большой вероятностью вернулся на главную роль в Украине", — отмечается в отчете.

"Теплинский, вероятно, является одним из немногих российских генералов высшего ранга, широко уважаемым рядовыми военнослужащими. Его недавняя бурная карьера свидетельствует о сильной напряженности между группировками в российском Генеральном штабе по военному подходу России в Украине", — считают в британской разводе.

Ведомство указывает на то, что Теплинский командовал "относительно успешным" отводом российских войск с западного берега Днепра в ноябре 2022 года, за что получил одобрительные оценки в России.

Разведка предполагает, что увольнение Теплинского было связано со спорами по использованию российских десантников: в частности, они часто использовались для содержания наземных целей, чем традиционно занималась механизированная пехота.

Напомним, президент России Владимир Путин на недавнем заседании Совбеза в Кремле потребовал от главы Генштаба РФ Валерия Герасимова показать результаты на фронте. Путин пригрозил увольнением Герасимову и представителям высшего армейского командования.

Как известно, армия России не смогла выполнить приказ Кремля и захватить весь Донбасс в установленный Владимиром Путиным срок - до конца марта.

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