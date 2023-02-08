Одного оружия недостаточно: эксперт указал на важный компонент для победы

Одного оружия не достаточно, чтобы выиграть войну с Россией – для этого также важен уровень обучения личного состава для его эффективного использования.

Об этом заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, передает FREEДОМ.

"Не бывает такого оружия, которого достаточно для того, чтобы выиграть войну. Оно все должно действовать в комплексе и быть взаимосвязанным. И для этого нужны еще и люди, которые обслуживают это оружие, его используют. И от эффективности использования этого вооружения также зависит очень многое. У вас может быть очень хорошее оружие, но если вы не обучены, если вы не можете его эффективно и правильно использовать, то оружие само по себе ничего сделать не может", — пояснил Мусиенко.

Однако эксперт заверил, что ВСУ демонстрируют высокий уровень освоения западного вооружения. Также он отметил эффективность танков в будущем украинском контрнаступлении.

"Танки способны выполнять задачи по ведению наступательных действий, уничтожать укрепленные позиции врага, проламывать линии обороны противника. Танк достаточно эффективен для ведения, тем более западных образцов, контрследующих действий и для того, чтобы освобождать территории, которые ранее оккупировал российский агрессор. Поэтому во время контрнаступления танки играют важную роль", — сказал Мусиенко.

Аналитик подчеркнул, что не нужно торопиться отправлять танки сразу на поле боя, а лучше "лишнюю неделю" научить экипажи на полигонах.

Ранее военный эксперт Роман Свитан оценил, когда ВСУ могут выйти на побережье Азовского моря и в Крым.

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