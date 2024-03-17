"Одного "Панциря" мало": полковник ВСУ в запасе объяснил, почему россияне не защищают свои НПЗ от дронов

В России в очередной раз БПЛА атаковали нефтеперерабатывающий завод, один из более сотни крупных и средних НПЗ. Прикрытие одного из них нуждается в серьезной системе обороны, так что одного самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРГК) "Панцирь" будет мало.

Об этом в эфире "24 Канала" сказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

По словам Романа Свитана, для того чтобы прикрыть один НПЗ, нужна серьезная система обороны.

"Здесь одного "Панциря" не будет достаточно", – отметил Свитан.

Он отметил, что защита нуждается в целом комплексе, а у них его просто не хватает. Даже на линии обороны. Тем более, что мы в последнее время их прореживаем, в том числе на линии боевого столкновения и на глубину фронта до 150 километров.

Более того, кроме НПЗ, еще есть тысячи военных объектов. То есть заводы и инфраструктуры, также работающие на военных.

"У россиян объектов, по которым возможен удар, в сотни раз больше, чем возможности перекрыть их ПВО и создать нужную плотность ЗРК. Нечем", — подчеркнул военный эксперт.

Напомним, более половины российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) – в европейской части РФ, то есть в пределах досягаемости дронов украинских спецслужб. Успешные атаки дронов могут уже через несколько месяцев вызвать дефицит горючего и его удорожание в государстве-агрессоре.

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