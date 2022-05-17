Одному ухо отрезали – он говорить не хотел: СБУ получила новые доказательства зверств оккупантов в Харьковской области

Российские захватчики хвастаются пыткой украинских военных и обстрелами мирных поселков.
СБУ получила новые доказательства зверств оккупантов в Харьковской области.
Об этом свидетельствует новый перехват СБУ.
"Двух пленных взяли. Одному ухо отрезали – он говорить не хотел. Это еще нормально, что ему пулю в лоб не пустили, или БТРом не четвертовали. А можно было его просто поставить и короб от пулемета, 100 патронов, просто в него выпустить, и дуршлаг сделать. Ну, максимум, можно было пальцы отрубить", – рассказывает своему отцу оккупант, еще недавно пытавшийся продвинуться на Харьковщине.
Захватчик восторженно рассказывает, что оккупанты "артой накрыли" мирный поселок в Харьковской области и занялись там мародерством: "Пацаны на разведку сходили, принесли: колбасы, майонеза, сала... По людям прошлись... смысл им залу*аться, у нас стволы, танк. Если кто-то залу*нется — минус дом и живи, как хочешь".
Такие бесчеловечные поступки не возмущают отца – он радуется, что воспитал палача, который в любую минуту может получить место в рефрижераторе с грузом-200.
Напомним, украинские военные отвоюют Луганскую и Донецкую области в их административных пределах, когда получат достаточное количество оружия и пойдут в контрнаступление. Об этом сообщил советник главы МВД Украины Ростислав Смирнов. По его словам, бойцы не остановятся на рубежах ОРДЛО. На сегодняшний день к украинским военным уже прибывает очень много военной техники, а у российских оккупантов ее становится меньше.
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