Одному ухо отрезали – он говорить не хотел: СБУ получила новые доказательства зверств оккупантов в Харьковской области

Российские захватчики хвастаются пыткой украинских военных и обстрелами мирных поселков.

СБУ получила новые доказательства зверств оккупантов в Харьковской области.

Об этом свидетельствует новый перехват СБУ.

"Двух пленных взяли. Одному ухо отрезали – он говорить не хотел. Это еще нормально, что ему пулю в лоб не пустили, или БТРом не четвертовали. А можно было его просто поставить и короб от пулемета, 100 патронов, просто в него выпустить, и дуршлаг сделать. Ну, максимум, можно было пальцы отрубить", – рассказывает своему отцу оккупант, еще недавно пытавшийся продвинуться на Харьковщине.

Захватчик восторженно рассказывает, что оккупанты "артой накрыли" мирный поселок в Харьковской области и занялись там мародерством: "Пацаны на разведку сходили, принесли: колбасы, майонеза, сала... По людям прошлись... смысл им залу*аться, у нас стволы, танк. Если кто-то залу*нется — минус дом и живи, как хочешь".

Такие бесчеловечные поступки не возмущают отца – он радуется, что воспитал палача, который в любую минуту может получить место в рефрижераторе с грузом-200.

Напомним, украинские военные отвоюют Луганскую и Донецкую области в их административных пределах, когда получат достаточное количество оружия и пойдут в контрнаступление. Об этом сообщил советник главы МВД Украины Ростислав Смирнов. По его словам, бойцы не остановятся на рубежах ОРДЛО. На сегодняшний день к украинским военным уже прибывает очень много военной техники, а у российских оккупантов ее становится меньше.

"Наш план – сохранить им жизнь, а затем свободу", - Резников об эвакуации из "Азовстали"

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