"Одноразовые" пилоты: у россиян не только неправильно сложены парашюты, но и неисправная система катапультирования

Кресло-катапульта – это спасательная система для быстрой эвакуации экипажа.
Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины рассказал о неисправности систем катапультирования у российских пилотов.
Об этом идет речь в сообщении в социальных сетях.
При осмотре военными специалистами ВСУ сбитых самолетов и вертолетов РФ наблюдаются неисправности катапульты.
Кресло-катапульта: что это такое
Кресло-катапульта – это спасательная система для быстрой эвакуации экипажа военного самолета, вертолета в случае аварийной ситуации. Осуществляется за счет выстрелки (катапультирования) кресла вместе с пилотом из летательного аппарата с помощью сжатого воздуха, порохового заряда, ракетной системы, после чего кресло автоматически откидывается и пилот приземляется с парашютом.
Кресло-катапульта: в чем проблема
Военные отмечают, что неисправность российских спасательных систем, вероятно, в несрабатывании кресла-катапульта или неправильном укладке парашюта.
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