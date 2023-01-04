"Одноразовые" солдаты РФ: пограничники под Бахмутом и Соледаром сдерживают врага и пополняют обменный фонд

Многие эксперты утверждают, что наступление россиян под Бахмутом и Соледаром остановилось, оно, вероятно, достигает кульминации.

Однако корреспондент ТСН Андрей Цаплиенко, встретивший Новый год с воинами, утверждает – праздновать победу еще рано. Враг не жалеет своих солдат, чтобы захватить оба ключевых города.

В Соледаре за день Россия выстреливает столько снарядов, сколько, например, американская военная промышленность производит в месяц. И позиции противника здесь настолько близки к украинским воинам, что они буквально в режиме 24/7 находятся в напряжении.

Кроме разных подразделений ВСУ, Соледарь и Бахмут отбивают украинские пограничники.

только что зашедшие на эти позиции пограничники начинают свою ротацию с "трофеями". Они взяли в плен двух "вагнеровцев". Хотя с точки зрения Женевской конвенции статус военнопленных на них не распространяется. Они наемники – "вагнеровцы". Заключенные, пришедшие в частную армию Евгения Пригожина, как говорится, из "зоны".

Один из бойцов Пригожина Сергей Верещагин рассказал, что был осужден по статье 105.

"Это убийство. Не рассчитал и "завалил" сожителя матери", — рассказал он.

Освобожденные заключенные – это одноразовые солдаты. Перед штурмом украинских позиций им объясняют, что они получили билет только в один конец.

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Так еще один наемник Александр Дроздов рассказал, что всех их предупредили – пути назад нет, что тех, кто пытается сбежать с поля боя, – сразу расстреливают.

"Предположим, мы сейчас идем, нам дали наступление, что мы наступаем. Если я, скажем, не хочу воевать, заднюю даю, ну, назад, они просто убивают, вот и все", — рассказал "вагнеровец".

Россиянин Сергей Верещагин добавляет: "Нельзя обратно, обнулят сразу. Обнулят, это значит расстреляют".

По данным Белого Дома, по состоянию на сегодняшний день группе ЧВК "Вагнер" до 40 тысяч освобожденных заключенных. Абсолютное большинство штурмующих позиции украинцев в райне Соледара и Бахмута составляют именно такие "одноразовые" солдаты.

Один из пограничников по имени Сергей, рассказывает, что россияне пытаются забрасывать ВСУ пехотой. Одна за другой, несколько волн пехотных атак на узкой позиции.

"Это просто сорок третий год, они идут вперед такими массами, не считая человеческих жизней, ничего", — рассказывает "Теодор", боец сводного пограничного отряда ГНСУ.

Украинские пулеметчики или ребята со стрелковым оружием разбирают эти группы по 15 человек с 20 метров, рассказывают пограничники. Оккупанты одновременно идут многими группами, не считаясь с потерями.

В составе пограничного отряда, защищающего Соледар, также есть группа опытных снайперов, способная с гарантией поразить цель с тысячи метров.

"Здесь вся география. Соединенные Штаты, Франция, Великобритания, даже Россия в трофейном виде", – рассказывает Андрей Цаплиенко об образцах вооружения украинцев.

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Россияне уже несколько месяцев ведут бои за города-спутники Соледар и Бахмут. Некоторые позиции в течение суток несколько раз переходят из рук в руки. Говорят, что командующий российской группировкой генерал Суровикин и хозяин ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пообещали Бахмут в качестве новогоднего подарка Путину. Но для того, чтобы окружить Бахмут, сначала нужно взять Соледар. План явно не удался. Невероятными усилиями и болезненными потерями наши воины останавливают наступление.

Так, например, недавно в Бахмуте пограничникам и белорусским легионерам из Вооруженных Сил пришлось отражать позицию, которую потеряло другое подразделение Сил обороны – более трех часов тяжелого боя. Украинские бойцы возобновили контроль за утраченной позицией и продвинулись на триста метров в восточной окраине Бахмута. У врага, согласно данным разведки, 9 погибших и 13 раненых. У наших – без потерь.

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