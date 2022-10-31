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Односторонний выход России из "зернового соглашения" является спланированной манипуляцией РФ — Центр противодействия дезинформации

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Односторонний выход России из "зернового соглашения" является спланированной манипуляцией РФ — Центр противодействия дезинформации

Фото: Центр новостей ООН

Российские оккупанты заранее спланировали манипуляцию, направленную на выход РФ из "зернового соглашения".

Односторонний выход России из "зернового соглашения" является спланированной манипуляцией РФ. Для ее реализации они ждали нужного момента.

Об этом сообщили в пресс-службе Центра противодействия дезинформации.

Как отмечается, россияне заранее начали проталкивать тезис о том, что "зерновое соглашение" якобы не "решило проблемы" стран, а "ухудшило их". Об этом еще 5 октября говорил секретарь Совбеза Патрушев.

В целом, российские деятели, которые имели возможность выступать по прапогандистским каналам, продвигали такое же мнение. Хотя на самом деле РФ планировала продовольственную провокацию, целью которой является голодный шантаж всего мира.

Напомним, что провалы России на фронте и катастрофическое падение авторитета Путина позволяют Турции продемонстрировать готовность взять на себя большую ответственность за ситуацию в безопасности в Черном море.

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