Одновременно могут пойти с двух направлений: разведка спрогнозировала действия России в 2023 году

Россияне в 2023 году планируют дальше пытаться продолжать ведение наступательных операций в Украине. Оккупанты могут одновременно пойти с севера или востока.

Об этом представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк сказал в комментарии РБК-Украина.

"По оценкам военной разведки Украины, россияне в следующем году и дальше будут пытаться продолжать ведение наступательных действий. Ни на одном из направлений им не удалось достичь своей цели. Они понимают, что проиграют, но завершение войны не планируют", — высказался Черняк.

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Он уточнил, что разведка не может спрогнозировать, на каких именно территориях россияне планируют наступать. Рассматривается возможность того, что армия РФ может одновременно пойти с севера или с востока. Впрочем, он подчеркнул, что на сегодняшний день на территории Беларуси сил и средств у оккупантов нет.

"Такие действия врага предполагаются и наши войска к этому готовы", – заверил представитель ГУР.

Черняк допустил, что россияне будут пытаться удержать сухопутный коридор в незаконно аннексированный украинский Крым и захватить всю Донецкую область. Но, как он считает, оккупантам не удастся форсировать Днепр, чтобы снова захватить украинский Херсон.

"По оценкам военной разведки Украины, за следующие 4-5 месяцев российская армия может потерять еще до 70 тысяч человек. И к таким потерям руководство страны-оккупанта готово", — добавил Черняк.

Напомним, бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак прогнозирует, что первый квартал 2023 года станет переломным в войне и Украина выйдет из нее победителем, для России же не может быть никаких уступок — только ее изоляция на международной арене.

В свою очередь профессор Кшиштоф Женгота из Института политических наук Варминско-Мазурского университета в Ольштыне считает, что действия путинского окружения свидетельствуют, что война в Украине будет долгой. И после колоссальных потерь, понесенных путинской армией в Украине, руководство РФ ищет способы, как вернуть сбежавших из РФ, чтобы бросить на фронт еще больше "пушечного мяса".

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