Одной из задач таких кораблей является контроль подводных газопроводов: эксперт об уничтожении "Сергея Котова"

Владимир Заблоцкий отметил, что корабль "Сергей Котов" был оснащен одной пушкой 76 мм и двумя комплексами самообороны.

Тактика использования надводных боевых безэкипажных катеров совершенствуется и дает определенные результаты.

Об этом сообщил военно-морской эксперт Defense Express, капитан первого ранга в отставке Владимир Заблоцкий в эфире телеканала "Эспрессо".

"Тактика использования надводных боевых безэкипажных катеров совершенствуется и дает определенные результаты. В этом году уже уничтожен третий корабль в море, когда он в боеготовности и знает, что его атакуют, но ничего не может сделать. Такие корабли предназначены для патрулирования, имеют модульную конструкцию, и в случае необходимости могут быть перевооружены и превратиться в корвет. Но ни один из четырех кораблей, которые есть у РФ, переоборудован не был", – отметил Заблоцкий.

Военно-морской эксперт Defense Express также добавил, что корабль "Сергей Котов" был оснащен одной пушкой 76 мм и двумя комплексами самообороны.

"Может вести надводную радиолокационную разведку, радиоразведку, имеет подводные сенсоры, которые позволяют прослушивать глубины. Одной из задач таких кораблей является контроль подводных газопроводов в Черном море", — подчеркнул Заблоцкий.

Напомним, в ночь на 5 марта оккупантов в Крыму атаковали дроны. Во время атаки в районе Керчи был поражен вражеский патрульный катер "Сергей Котов". Источники в ГУР сообщили, что судно полностью уничтожено, а судьба экипажа еще уточняется.