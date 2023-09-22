Одной ракетой можно разбить колонну российских войск: эксперт объяснил преимущества ATACMS

Мощные американские ракеты позволят значительно упростить продвижение ВСУ на фронте.
Американские кассетные ракеты ATACMS будут позволять ВСУ одной ракетой разбить колонну российских войск на марше, а более дальнобойные — уничтожать российские боевые вертолеты еще до их взлета.
Об этом рассказал военный эксперт Иван Киричевский в эфире "1+1" во время национального телемарафона.
По его словам, судя по сообщениям западных СМИ, США передадут украинской армии ATACMS в базовой кассетной версии – М39, которая имеет дальность стрельбы в 160 километров и боевую головку – 570 килограммов, и, возможно, модернизированную М39А1, где касетная боеголовка уменьшена до 160 килограммов, но дальность стрельбы составляет 300 км.
"Если будет кассетный ATACMS в базовой версии на 160 километров, это позволит одной ракетой разбить колонну российских войск на марше. Если это будут ракеты на 300 километров, нам удастся сбивать российские К-52, не давая даже подняться в воздух. Эти российские ударные вертолеты могут находиться на дистанции пару сотен километров от линии фронта... их там достать нечем. А вот когда будут ATACMS – можно будет доставать эти ударные вертолеты и в свою очередь упрощать нашим войскам движение на фронте”, — перечислил преимущества мощного американского оружия эксперт.
Иван Киричевский подчеркнул, что британские Storm Shadow, французскую SCALP и даже модернизированные "Нептуны" предназначены "немножко не для того".
"Чтобы ускорить уничтожение российских войск на фронте, ATACMS – это будет именно оно", — отметил эксперт.
Напомним, по информации The Washington Post, администрация Байдена близка к решению предоставить Украине ATACMS, заряженные кассетными бомбами, а не одной боеголовкой.
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