Одной ракетой можно разбить колонну российских войск: эксперт объяснил преимущества ATACMS

Американские кассетные ракеты ATACMS будут позволять ВСУ одной ракетой разбить колонну российских войск на марше, а более дальнобойные — уничтожать российские боевые вертолеты еще до их взлета.

Об этом рассказал военный эксперт Иван Киричевский в эфире "1+1" во время национального телемарафона.

По его словам, судя по сообщениям западных СМИ, США передадут украинской армии ATACMS в базовой кассетной версии – М39, которая имеет дальность стрельбы в 160 километров и боевую головку – 570 килограммов, и, возможно, модернизированную М39А1, где касетная боеголовка уменьшена до 160 килограммов, но дальность стрельбы составляет 300 км.

Также читайте Президент США Байден решил, что пока не будет предоставлять ATACMS Украине

"Если будет кассетный ATACMS в базовой версии на 160 километров, это позволит одной ракетой разбить колонну российских войск на марше. Если это будут ракеты на 300 километров, нам удастся сбивать российские К-52, не давая даже подняться в воздух. Эти российские ударные вертолеты могут находиться на дистанции пару сотен километров от линии фронта... их там достать нечем. А вот когда будут ATACMS – можно будет доставать эти ударные вертолеты и в свою очередь упрощать нашим войскам движение на фронте”, — перечислил преимущества мощного американского оружия эксперт.

Иван Киричевский подчеркнул, что британские Storm Shadow, французскую SCALP и даже модернизированные "Нептуны" предназначены "немножко не для того".

"Чтобы ускорить уничтожение российских войск на фронте, ATACMS – это будет именно оно", — отметил эксперт.

Напомним, по информации The Washington Post, администрация Байдена близка к решению предоставить Украине ATACMS, заряженные кассетными бомбами, а не одной боеголовкой.

Читайте также: