"Одной вспышки хватит, чтобы начать новую фазу боевых действий": военный о "заморозке войны"

Даже если конфликт временно заморозится, Украина все равно будет сталкиваться с многочисленными столкновениями.

Такое мнение высказал аэроразведчик 59-й бригады ВСУ, блогер Александр Карпюк (Serg Marco) рассказал в интервью " Фокусу ".

"Сценарий заморозки войны приведет к ситуации, подобной АТО. Она не принесет стабильности, а, скорее, создаст новый уровень конфликта — "супер АТО", — сказал он.

Он отметил, что все пережившие АТО могут подтвердить, что ни одна из сторон не оставляла себе шансов на "спуск" или покой.

"То же будет и сейчас. Потому что более агрессивно настроенные бойцы, вооруженные новыми технологиями, будут стремиться уничтожать личный состав противника", — напомнил он.

Остановят ли врага западные миротворцы

Александр Карпюк также высказался по поводу миротворческих миссий. По его словам, успех их размещения на украинской территории не принесет.

"Если нас отведут на несколько километров, как планируют, ни одна из сторон не будет придерживаться этого режима. Серая зона может стать лишь местом для перерывов, но не для стабильности. И я сомневаюсь, что будет длительный режим прекращения огня — одной вспышки хватит, чтобы начать новую фазу боевых действий", — сказал А.Л.

Напомним, подполковник Богдан Кротевич, известный по позывному "Тавру", завершает свою службу и покидает должность начальника штаба 12-й бригады специального назначения "Азов".

Между тем на фронте затормозилось наступление армии Российской Федерации, в том числе на Покровском направлении.

Читайте также: