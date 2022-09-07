Одну из сестер, похоронивших трех взрослых после обстрела дома из танка, будут лечить за границей от ожогов

Им нужно наладить свою жизнь с самого начала, но в первую очередь Нине нужно долечиться - из-за рубцов ей трудно сгибать руки.

Университетская клиника в норвежском Бергене приняла на лечение 14-летнюю Нину Чуль, у которой обгорела треть кожи. Она вместе со своей старшей сестрой и мамой пряталась от русских у знакомых супругов. Дом в селе Большая Дорога российские войска расстреляли из танка, трое взрослых погибли от ожогов, а две сестры провели более трех месяцев в больнице. А сейчас Лиля уехала за границу, чтобы закрыть не заживающие раны и избавиться от рубцов.

О сестрах Нине и Лилии ТСН рассказывала в начале лета. В больнице Нежина девушки уже 3 месяца лечили глубокие ожоги - 18-летняя Нина обожжена на 25%, у 14-летней Лили треть тела в ранах.

Девушки выбрались из дома, который российские военные расстреляли из танка. Это был дом на окраине села, где сестры вместе с мамой прятались от оккупантов у знакомых. Все взрослые скончались от последствий ожогов. «Дядя Вадик умер 10-го, мама 13 марта, и 6 апреля тетя Люда, а казалось, что все хорошо, раз мы вылезли, мы выживем», — рассказывали девочки.

Нина и Лиля из многодетной семьи, их мама Ольга воспитывала 4 детей – средняя сестра Анна и брат Юра на момент начала войны учились в Харькове. Теперь все они остались сиротами.

Из родного дома мама с девушками решили бежать на окраину села Большая Дорога, потому что их дом был в центре, по которому двигалась военная техника. Впоследствии в их доме расположились россияне. Прошло уже полгода, пока девушки решились увидеть, что с их домом.

В доме выбиты входные двери, окна, изуродованная крыша, внутри все перевернуто. Девушки рассматривают обломки своей прежней жизни и фотографии, где все они улыбаются и счастливы. В комнате на новогодние праздники собралась вся семья, тогда приехала Аня и Юра, мама накрыла праздничный стол и оказалось, что это был последний раз, когда вся семья собралась вместе.

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С братом и сестрой Нина и Лиля не виделись с самого начала вторжения, они уехали к родственникам в Чехию. О маме напоминают разбросанные по дому вещи. После россиян не осталось ничего уцелевшего. Девушки уносят с собой только фото, на которой вся семья вместе. Сестры пока будут жить у бабушки.

Им нужно наладить свою жизнь с самого начала, но в первую очередь Нине нужно долечиться, из-за рубцов ей трудно сгибать руки. Чтобы запястья сохраняли подвижность, каждую ночь к рукам нужно приматывать специальные шины. А на локтях у Нины до сих пор не зажили раны. Вместо того чтобы пойти в школу — она собирается в путь. Нину ждут лечении в ожоговом центре Норвегии – это договоренность между двумя правительствами. «Мы все выписки передавали, потому план лечения он уже сформирован. Возможно раны, которые еще не закрыты, будут оперировать», — говорит девочка.

В Норвегию Нина едет с бабушкой и они не скрывают, что очень переживают. Но Нина надеется, что специалисты норвежского ожогового центра смогут окончательно залечить раны на локтях. И сделать менее броскими шрамы на открытых участках кожи. Сколько на это понадобится времени, будет понятно после первых осмотров врачей. Нина отправляется в путь с надеждой.

Раны, которые не заживают: история маленькой украинки, пострадавшей из-за рашистов

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