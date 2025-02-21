Офицер бригады "Рубеж" оценил промежуточные результаты войны в Украине

Боец акцентировал, что России до сих пор не удалось выполнить ее задачу.

Офицер бригады Национальной гвардии "Рубеж" Андрей Ильенко оценил промежуточные результаты полномасштабной войны в Украине. По его мнению, эти результаты – в пользу Украины.

Об этом Ильенко рассказал в интервью изданию "Украинская правда".

Отвечая на вопрос о том, в чью пользу промежуточные результаты войны, военный подчеркнул: "Однозначно на нашу, как бы то ни было".

Ильенко также объяснил свою оценку.

"Давайте начнем с того, что западные разведки давали нам от нескольких дней до двух недель. Украина, с их точки зрения, была обречена. Никто не собирался нам всерьез помогать. Все основное оружие, финансовая помощь пошли только после того, как Украина выдержала первый удар и начала контратаковать", — напомнил офицер.

В то же время, он констатировал, что "сегодня мы в очень тяжелых, ужасных условиях". Так, оккупированы 20% территории страны; война кроме Курской области ведется и на украинской земле. Есть болезненные, трагические потери и ситуация на фронте в дальше крайне тяжелая.

Однако, подчеркнул Ильенко, украинцам удалось сохранить государственность и армию.

"Но если сравнить первичные ожидания в феврале 2022 года и то, что мы имеем через три года, то главное: мы сохранили государственность, сохранили столицу, только увеличившуюся боеспособную армию. Россия не выполнила свою задачу — захватить всю Украину, уничтожить украинскую нацию. Она до сих пор не может это сделать", — рассказал военный.

К слову, по мнению начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, прекращение боевых действий возможно уже в 2025 году.