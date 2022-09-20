"Офицер – клоун, а собрание в воинской части – цирк": жена оккупанта пожаловалась на руководство России

Она рассказала, что ходила в воинскую часть, где собирали родственников оккупантов. Это действо женщина назвала цирком.

Об этом говорится в разговоре оккупанта и его жены, который перехватило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Женщина рассказывает оккупанту, что ее удивило собрание в воинской части. Офицера, который это проводил, она назвала клоуном и другими нецензурными словами. Россиянка посетовала, что информация о том, что захватчикам будут раздавать земли — ложь. Их якобы смогут получить только те, кому негде жить.

Возмущается женщина и тем, что участникам так называемой "спецоперации" не будут давать отпуска.

"Не нужно ходить в цирк, можно это ваше собрание сходить. Это одно и то же", — говорит россиянка.

Напомним, оккупант в Харьковской области жалуется, что ВСУ окружили россиян.

Читайте также: