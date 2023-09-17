Офицер резерва ВСУ рассказал о критических потерях Черноморского флота РФ от последних атак

Черноморский флот Российской Федерации понес критические потери после последних атак в Черном море.

Об этом рассказал в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL рассказал офицер резерва ВСУ, военный эксперт Андрей Крамаров.

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Ссылаясь на Департамент стратегических коммуникаций ВСУ, он напомнил, что 14 сентября были нанесены повреждения сразу двум новейшим кораблям России, так называемым патрульным кораблям. Они закладывались в проект 2016 года и были введены в эксплуатацию в 2019-2021 годах.

"Были спущены на воду первые три корабля. Четвертый должен быть спущен на воду в 2022 году, в общей сложности их должно было быть шесть для всего флота. Можно сказать, что частично это уникальный корабль, потому что при том, что речь идет о легком патрульном корабле, на нем есть зенитная установка Тор-М2КМ, специальная модификация зенитной установки Тор для прикрытия кораблей от разных типов беспилотников, в том числе разведывательных или ударных", – отметил Крамаров.

Он добавил, что рассматривалась возможность установки на эти корабли пусковых установок "Калибров" на 2 или 4 ракеты.

"Таким образом, я считаю, что это более чем хороший результат. Фактически Украина – первое государство в истории, которое, не имея ни одного торпедоносца, смогло поразить подлодку ("Ростов-на-Дону" в Севастополе – ред.), пусть и в сухом доке. Плюс также в сухом доке потоплен второй крупный десантный корабль ("Минск" – ред.). Видно, что вся надстройка, расположенная над палубой, просто снесена вдребезги", — подчеркнул эксперт.

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По его словам, "Минск" – уже второй после "Оленегорского горняка". Русские использовали их для логистики, для сообщения Новороссийска с портами, в частности, в Керчи и Мариуполе. Этими кораблями они доставляли груз военного назначения.

"Это также значительная потеря для врага. Тем более что другие десантные военные корабли они сейчас не могут проводить сквозь пролив Босфор. Более того, корабли проекта "Минск" – это корабли, которые закладывались на верфи в Гданьске еще в 1983 году при Советском Союзе. Сейчас Россия не может строить такого типа корабли. Следовательно, это потеря безвозвратная. А подлодка, которая является носителем "Калибров", — это также очень весомая потеря", — подчеркнул он, добавив, что перспективы россиян восстанавливать такие крупные проекты можно оценивать критически.

Напомним, по данным британской разведки, корабль "Минск" и подлодка "Ростов-на-Дону" в Севастополе уничтожены.

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