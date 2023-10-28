Офицер спецподразделения Kraken рассказал о ситуации на Купянско-Лиманском направлении

В настоящее время наступательный потенциал оккупационной армии России на Купянско-Лиманском направлении разбит. Впрочем, захватчики все же восполняют запас живой силы.

Об этом в интервью Radio NV сообщил ветеран российско-украинской войны, офицер спецподразделения Kraken (Кракен) Константин Немичев.

"Сейчас очень важно, что разбит наступательный потенциал. Конечно, им нужно несколько дней, чтобы пополниться, подвезти личный состав, "мясо", которое вы видели на видео, лежащем посреди поля. Но основной момент, что разбит наступательный потенциал — "Шторм-Z. Это зеки, которых они бросали на штурмы. Просто колоннами люди шли полем и гибли, потому что работала артиллерия, пулеметы", — отмечает Немичев.

По его словам, поэтому россияне начали бросать на штурм регулярные войска, которые планировали использовать для закрепления на позициях.

"Это тоже очень важно, потому что это люди, которые не готовы к этому. Согласно перехватам, там есть и отказники, и люди, которые не желают этого делать", – говорит офицер.

В то же время Немичев констатировал, что, пополнив "наступательный потенциал", россияне будут снова атаковать на этом направлении, но Силы обороны Украины готовы отбивать атаку.

Как сообщалось, Российская оккупационная армия продолжает отправлять заключенных на "мясные штурмы" на Купянском направлении. В свою очередь Вооруженные силы Украины занимают активную оборону на этом участке фронта.

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