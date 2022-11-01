Офицер ВМС США жестко высказался об атаке на ЧФ РФ в Севастополе: пусть обвиняют марсиан

Украина должна продолжать топить корабли Черноморского флота России, чтобы изгнать оккупантов из Крыма. Жалобы Кремля на этот счет никого в мире уже не интересуют.

Об этом заявил в эфире всеукраинского телемарафона капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах, комментируя атаку беспилотников на корабли ЧФ РФ в Севастопольской бухте.

Оценивая нынешнее состояние Черноморского флота РФ, Табах отметил:

"Я даю им двойку с минусом после потопления крейсера "Москва" и пятерку украинским войскам. Вы постоянно гоняете и топите российский флот, хотя вы страна, у которой Черноморского флота вообще нет".

По его словам, "очень странно, что Россия обвиняет Украину в том, что они повредили российские корабли":

"Это все равно, что обвинять советскую армию, что она взяла армию Паулюса в окружение под Сталинградом. Вы напали на Украину, а теперь обвиняете. Ваш флот стоит в их водах, и вы обвиняете, что они вас топят".

Комментируя заявления официальных лиц РФ о якобы причастности к атаке спецслужб Великобритании, американский офицер заявил:

"То, что они обвинили Великобританию - пусть обвиняют марсиан. Какая разница? Этот флот надо топить, российские войска из Крыма изгонять и освобождать территорию любыми возможными для Украины способами. А что говорит Россия и в чем обвиняет - думаю, что сегодня в мире никто не слушает их и не воспринимает серьезно".

Напомним, в оккупированном Крыму в Севастопольской бухте 29 октября беспилотники атаковали корабли Черноморского флота РФ. В результате атаки были повреждены по меньшей мере три российских судна - фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович", а также тральщик "Иван Голубец".

Минобороны РФ заявило, что беспилотники якобы выпустили с гражданского судна с украинским зерном. В российском оборонном ведомстве также заявили, что атакой руководили специалисты из Великобритании.

После этого Россия объявила о своем выходе из "зернового соглашения" и о невозможности обеспечить безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в "черноморской инициативе". Однако Совместный координационный центр по экспорту украинского зерна, в котором остались представители Украины, Турции и ООН, продолжил работу без участия Кремля. 31 октября 12 украинских зерновозов вышли из портов.

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