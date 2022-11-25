Офицер ВСУ рассказал, где оккупанты усиливают свою группировку и как готовятся к наступлению Сил обороны

Офицер ВСУ Игорь Лапин рассказал, что российские оккупанты на Запорожском направлении усиливают свои группировки в ожидании наступления Сил обороны. Однако оккупационная армия не может спрогнозировать, где именно украинские защитники начнут контранступ.

Об этом он сказал в эфире "Эспрессо".

Лапин отметил, что для того чтобы освободить левый берег Херсонщины, ВСУ должны форсировать Днепр, что сейчас сложно. Поэтому наши защитники артиллерией уничтожают логистику оккупантов — склады и базы.

Российские оккупанты усиливают свои группировки на Запорожском направлении, поскольку они не знают, где будет новое наступление Сил обороны.

"Россияне сейчас не имеют представления, где ждать следующего удара Вооруженных сил Украины. Они нас ждали в Херсоне, а мы ударили на Харьковщине. После того, как они нас ждали в Луганской области, мы пошли на Херсон. То есть войска, которые они забрали из Херсона, российское командование не знает куда направить. Часть этих войск они бросают на оккупированную территорию Запорожья для того, чтобы усилить это направление", — сказал Лапин.

Война России против Украины

24 февраля русская оккупационная армия начала наступление на территорию нашего государства. Оккупанты двинулись с востока, севера и юга. В Кремле хотели свергнуть законную власть и установить в Киеве марионеточный режим. Глава ГУР МО Кирилл Буданов считает, что фейковым "президентом" Россия планировала назначить государственного изменника Виктора Януковича.

Однако ВСУ сломали планы российских террористов. Наши защитники провели успешное контрнаступление на севере Украины и Харьковской области. В ноябре удалось освободить правый берег Херсонщины и единственный областной центр, который в 2022 году попыталась аннексировать Россия – Херсон.

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