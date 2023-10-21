Офицер ВСУ рассказал об успехах ВСУ возле Бахмута и назвал болевые точки оккупантов

Российские оккупационные войска не прекращают улучшить свое тактическое положение на флангах Бахмута Донецкой области. Вместо этого ВСУ продвигаются к трассе 0513, где россияне пытаются создать новый оборонительный рубеж.

Об этом в эфире FREEДОМ рассказал руководитель пресс-службы 26-й артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича, старший лейтенант Олег Калашников.

По его словам, болевая точка оккупантов – южный фланг Бахмута. Там россияне пытаются контратаковать в направлениях Андреевки и Клещиевки, а также сдерживать продвижение украинских подразделений в районе Зеленополья-Курдюмовка.

"На некоторых участках мы уже преодолели железнодорожное полотно. То есть продвигаемся дальше – уже к трассе 0513 (автодорога Лиман – Северск – Бахмут – Горловка – Ред.), где россияне пытаются создать свой новый оборонительный рубеж. Но следует сказать, что эта территория к трассе у них очень сильно проходит", — отмечает Калашников.

Между тем, отмечает он, успехи Сил обороны Украины на южном фланге значительны.

"Мы взяли под свой контроль Клещиевку, северо-западные высоты — 220 м, которые помогают нам на тактическую глубину контролировать врага, что за железной дорогой. Причем здесь враг вынужден отступать как за железную дорогу, так мы можем наблюдать уже несколько дней, как он отступает по дороге Клещиевка-Бахмут", — добавляет Олег Калашников.

Напомним, в Институте войны подчеркивают, что наступательные операции ВСУ продолжаются. Украинская армия преуспела к югу от Бахмута. Тем временем оккупанты заявляют, что украинские Силы обороны перешли железную дорогу возле террикона в районе Клищиевки Донецкой области.

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