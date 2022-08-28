Офицер ВСУ рассказал, в чем россияне имеют преимущество и удастся ли им захватить Николаев или Одессу

Российским войскам не удастся захватить ни Николаев, ни Одессу.
Сейчас ВСУ мастерски уничтожают склады оккупантов, что позволило снизить интенсивность обстрелов Николаева.
Об этом сказал офицер ВСУ Валерий Прозапас в эфире телеканала "Эспрессо".
"ВСУ уничтожают составы оккупанта — от минометных БК до более мощных артиллерийских и ракетных систем. Интенсивность обстрелов Николаева снизилась из-за уничтожения вражеских ракетных установок российских войск. Недалеко от наших позиций проехали артсистемы союзников, вскоре в новостях все увидим. Враг никогда не сможет захватить. ", – объяснил Прозапас.
Впрочем, офицер ВСУ отметил, что россиян не стоит и недооценивать. По его словам, оккупанты хорошо фортифицируют сооружения и способны накапливать силу, чтобы проводить активную оборону.
"На некоторых участках врагу удалось улучшить оперативное положение своих позиций, но не критично. Враг имеет преимущество в авиации и ракетном вооружении", — добавил Прозапас.
Напомним, эксперт рассказал, что ВСУ будут иметь преимущество на фронте и объяснил, что будет влиять на ситуацию осенью.
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