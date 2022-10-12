Офицеры ФСБ получили план эвакуации своих семей с оккупированных территорий Украины

У ФСБ есть также план эвакуации из Крыма.

Старшие офицеры ФСБ России и их семьи получили маршруты эвакуации с временно оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Пока оккупационные власти рассказывают жителям ТОТ о том, что все контролирует, россияне уже подготовили планы эвакуации. Уже известно, что ТОТ начали покидать семьи гауляйтеров и "руководителей" районов. А также высшего военного руководства", — говорится в сообщении.

Также говорится, что план эвакуации получили семьи работников ФСБ в Крыму.

Побег россиян с временно оккупированных территорий Украины

По данным Генштаба Украины, оккупационные власти Крыма планируют побег с полуострова.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что оккупированный Крым начинает превращаться в тупик для коллаборантов. Они уже сбегают с оккупированных территорий Украины в Крым, а куда они побегут дальше, неизвестно.

В Сети также обнародовали фото заброшенных позиций оккупантов на Харьковщине, которые бежали от ВСУ, теряли даже вставные челюсти.

По данным InformNapalm, оккупанты из ФСБ вывезли свои семьи из Крыма еще в сентябре. В сообществе предполагается, что эвакуация началась сразу после ряда взрывов на крымских авиабазах

Также в разведсообществе напомнили, что "неофициальный рупор ФСБ" – террорист Игорь Гиркин (Стрелков) активно анонсировал подрыв Керченского моста и даже заявлял, что Крым может перейти под контроль Украины.

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