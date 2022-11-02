Офицеры — под прицелом: в Украине погибли уже более 1400 высших чинов российской армии

Среди потерь личного состава российской армии – 10 генералов и 44 полковника.
По состоянию на 1 ноября потери офицерского состава российской армии в Украине составили 1402 человека.
Об этом сообщили в Управлении стратегических коммуникаций главнокомандующего ВСУ со ссылкой на исследователей ОSINT.
"В Украине было денацифицировано 1402 российских офицера (это примерно 5,7 человек в день). Причем старшие офицеры из общего количества составляют 26%", — говорится в сообщении.
По подсчетам экспертов, во время войны в Украине бесславно погибли:
- 2 генерал-лейтенанта;
- 8 генерал-майоров;
- 44 полковника;
- 98 подполковников;
- 193 майора;
- 279 капитанов;
- 471 старший лейтенант;
- 235 лейтенантов;
- 72 военных другого офицерского ранга.
Напомним, общие боевые потери противника с 24 февраля по 02 ноября ориентировочно составили около 73 270 военных.
Читайте также: