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Офицеры — под прицелом: в Украине погибли уже более 1400 высших чинов российской армии

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Офицеры — под прицелом: в Украине погибли уже более 1400 высших чинов российской армии

Среди потерь личного состава российской армии – 10 генералов и 44 полковника.

По состоянию на 1 ноября потери офицерского состава российской армии в Украине составили 1402 человека.

Об этом сообщили в Управлении стратегических коммуникаций главнокомандующего ВСУ со ссылкой на исследователей ОSINT.

"В Украине было денацифицировано 1402 российских офицера (это примерно 5,7 человек в день). Причем старшие офицеры из общего количества составляют 26%", — говорится в сообщении.

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По подсчетам экспертов, во время войны в Украине бесславно погибли:

  • 2 генерал-лейтенанта;
  • 8 генерал-майоров;
  • 44 полковника;
  • 98 подполковников;
  • 193 майора;
  • 279 капитанов;
  • 471 старший лейтенант;
  • 235 лейтенантов;
  • 72 военных другого офицерского ранга.

Напомним, общие боевые потери противника с 24 февраля по 02 ноября ориентировочно составили около 73 270 военных.

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