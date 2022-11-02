Офицеры — под прицелом: в Украине погибли уже более 1400 высших чинов российской армии

По состоянию на 1 ноября потери офицерского состава российской армии в Украине составили 1402 человека.

Об этом сообщили в Управлении стратегических коммуникаций главнокомандующего ВСУ со ссылкой на исследователей ОSINT.

"В Украине было денацифицировано 1402 российских офицера (это примерно 5,7 человек в день). Причем старшие офицеры из общего количества составляют 26%", — говорится в сообщении.

По подсчетам экспертов, во время войны в Украине бесславно погибли:

2 генерал-лейтенанта;

генерал-лейтенанта; 8 генерал-майоров;

генерал-майоров; 44 полковника;

полковника; 98 подполковников;

подполковников; 193 майора;

майора; 279 капитанов;

капитанов; 471 старший лейтенант;

старший лейтенант; 235 лейтенантов;

лейтенантов; 72 военных другого офицерского ранга.

Напомним, общие боевые потери противника с 24 февраля по 02 ноября ориентировочно составили около 73 270 военных.

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